Néstor Jiménez y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Martes 9 de mayo de 2023, p. 9

En medio del incremento de la oleada de migrantes por la eventual conclusión del Título 42 que aplica el gobierno de Estados Unidos, grupos de diversas nacionalidades que se encuentran en México señalaron que desconocen las implicaciones de fondo que tendrá el fin de la medida; relataron que precisamente esa confusión es la que ha motivado a la mayoría a hacer el intento de cruzar la frontera a partir del 11 de mayo.

La disposición emitida durante el gobierno de Donald Trump, pero que se mantuvo con la administración de Joe Biden, está vigente desde el principio de la emergencia sanitaria para prohibir la entrada de migrantes bajo el argumento ser potencialmente un riesgo para la salud y expulsarlos de manera inmediata al país por donde ingresaron de manera irregular.

Por redes sociales se han replicado las declaraciones de decenas de migrantes en la frontera sur del país, en su mayoría venezolanos, que están desesperados por acelerar algún permiso migratorio o humanitario con el que puedan movilizarse hacia el norte, donde se encuentran miles más en las ciudades fronterizas.

En las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Carlos relató que la mayoría de sus connacionales que ha conocido están en Ciudad Juárez, luego de que algunos llevaban siete meses en México esperando a que el Título 42 concluya.