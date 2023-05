Tan sólo en México el año pasado nada más una de cada cuatro muertes violentas de mujeres se investigó bajo el protocolo de feminicidio –se registraron 3 mil 777 muertes violentas y sólo 972 se clasificaron así– por lo que en 75 por ciento de los casos no se sigue un debido proceso.

Todos los días a escala mundial 137 mujeres son asesinadas por sus parejas, ya que la violencia de género es un fenómeno global que no conoce barreras culturales, étnicas, geográficas, sociales ni económicas, alertó la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, en el foro Unidades de análisis y contexto para atender la violencia feminicida, efectuado en Cancún, Quintana Roo.

Como ejemplo, señaló que todavía no se cuenta con 32 fiscalías especializadas en feminicidio, y en algunos casos existen unidades responsables de todos los delitos por razones de género, pues son muy pocas las entidades que cuentan con dependencias especializadas en abuso sexual infantil. La violencia por razones de género se atiende de manera desigual, incluso cuatro entidades no cuentan con un área específica para atender esas violencias , y agregó que a pesar de amparos y sentencias que obligan a investigar con perspectiva de género esos delitos, todavía no se logra el objetivo.

Alanís lamentó que los registros del Poder Judicial muestran que existe una impunidad acumulada de 56.6 por ciento en materia de feminicidios de 2016 a 2021, por lo que es necesario fortalecer los trabajos para instalar las unidades de análisis y contexto en las fiscalías generales y especializadas que investigan esos casos, además de otros delitos cometidos contra mujeres, los cuales tienen que servir para que los asuntos de este tipo no queden en la impunidad.