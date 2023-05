Se le preguntó si dejaría Morena de no ser designado candidato a la Presidencia, a lo que respondió: Me lo han preguntado mucho, pero no, yo voy muy bien en Morena y no me voy a ir a otro lado .

Asimismo, afirmó estar preparado para suceder a Andrés Manuel López Obrador. Pongo a consideración 42 años de trayectoria, yo fui sucesor de Andrés, de los que estamos compitiendo soy el único que ha sido su sucesor y que me volvieron a invitar, quiere decir que no lo hice tan mal, ni puse en entredicho la relación entre nosotros , recordó.