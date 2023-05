Desde ese espacio, el presidente de San Lázaro apuntó: “En vez de ser un jefe de Estado te has dedicado a dividirnos, a confrontarnos, a insultarnos día tras día. Así es que, Andrés, venos bien, aquí estamos, y estamos unidos. Aquí tocas a uno y tocas a todos (…) el jefe de todo esto no son sus corcholatas, eres tú, Andrés, que has echado a perder el país”.

El otro día estaba yo viendo una reunión del bloque conservador , dijo el Presidente. “Y uno de los aspirantes, Creel, dirigiéndose a mí: ‘Escucha, Andrés Manuel, si nos tocas a uno, nos tocas a todos, y no vas a poder...’, y ya pues. Pero no es conmigo, es con el pueblo, háblenle a la gente, háblenle al pueblo”.

López Obrador indicó que los ciudadanos no están en el radar de la oposición, pues no los toman en cuenta en sus plataformas, discursos y argumentaciones. Piensan que no existe el pueblo, no le tienen respeto, menosprecian al pueblo, no le tienen amor. Ese es su problema principal, son muy clasistas y racistas, además de corruptos .

El jefe del Ejecutivo evitó pronunciarse en torno a la contienda en territorio mexiquense, que se definirá el próximo 4 de junio, aunque confió en que será limpia y libre, porque el pueblo está muy avispado y es mucha pieza .