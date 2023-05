Invalidar un proceso legislativo no prejuzga sobre las normas de ahí emanadas. Siempre existe la posibilidad de que esas normas contengan cuestiones positivas para el orden jurídico, que entrañen ajustes importantes y necesarios para mejorar las instituciones de la Unión y la armonía de nuestra sociedad. Así que la invalidez de un proceso legislativo no entraña juicios respecto a los méritos constitucionales de las normas que emanaron de ese proceso , expuso Ríos Farjat.

La ministra Ríos Farjat señaló que esta decisión no supone un fallo de la SCJN sobre si la reforma es acorde o no a la Constitución.

Un trámite de urgencia se caracteriza por su expeditez, por tener procedimientos abreviados y conceder dispensas a la lectura de diversos documentos; sin embargo, ello no lleva a aceptar también el desconocimiento y falta de información de la materia de aquello cuyo trámite se dispensa. No es un permiso para aprobar leyes a tientas , sostuvo.

Las únicas ministras que votaron en contra de la propuesta de Pérez Dayán fueron Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quienes afirmaron que no existieron todas las violaciones al proceso legislativo que señala el proyecto.

Coincidieron también en que la SCJN no puede invadir las facultades del Poder Legislativo e invalidar una norma que fue aprobada por la mayoría.

“Respecto a la supuesta transgresión al principio de deliberación democrática por un cúmulo de irregularidades, difiero de la propuesta, pues, como lo he expresado –en mi opinión–, no se actualiza una violación al proceso al no afectarse la participación de todas las fuerzas políticas, las reglas de votación ni la publicidad de la deliberación parlamentaria”, manifestó Ortiz Ahlf en su oportunidad.

Los efectos de esta decisión incluyen que rumbo al proceso electoral de 2024 los gobiernos municipales y estatales no tendrán restricciones en su gasto de publicidad y propaganda, y los servidores públicos serán acotados en su derecho a expresar libremente sus opiniones políticas durante el periodo de veda.

Cabe señalar que, al comenzar la sesión, se dio a conocer que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) interpuso un incidente de recusación por impedimento, en busca de que el ministro Pérez Dayán fuera inhabilitado para participar en la discusión y votación de este asunto.

Argumentaba que, al haber filtrado su proyecto de sentencia a un portal de noticias, antes de darlo a conocer al resto de los ministros y a la propia CJEF, el ministro habría incurrido en una falta administrativa que lo inhabilitaba.

Pérez Dayán rechazó que existiera tal impedimento, el asunto fue puesto a votación y por unanimidad el pleno le dio la razón, desechando la impugnación de la CJEF.