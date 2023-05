L

o sucedido ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe llenar del más grande oprobio la historia de esa institución porque fue, sin duda alguna, la negación de la voluntad del voto, es decir, borraron de una vez al ciudadano y por más que digan clavaron un puñal a la democracia. Dicho de otra manera: dieron un golpe de Estado incruento. Así de vergonzoso.

La cosa es fácil de dilucidar: para los ministros de la Corte el ciudadano no existe y su voluntad menos. Me explico: para empezar, debemos tener en claro que quienes no fueron electos juzgan las decisiones de los representantes populares, lo que plantea, sin duda, que sus decisiones no se guían por los intereses que el voto decidió proteger, sino por las ideas que ellos consideran válidas para anular lo que ordena la representación popular mayoritaria.

Olvidaron –es una forma de calificar sus rencores– que la separación de poderes es una condición de la democracia y que desde la Constitución de 1857, en su artículo 39 –hoy el derecho se halla en el 30– se establece que “la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo –no de la SCJN– y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar y modificar la forma de gobierno. Ir en contra de esa idea desde una tribuna donde nadie fue electo por la gente sí podría llamarse golpe de Estado.

Así de grave resulta la decisión del odio que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, nueve de los 11 que estuvieron en la sesión.

Y no se trata de si legislaron o sustituyeron de facto al legislador –diputados y senadores–, sino de la negación del voto, la desaparición de la ciudadanía.

La reflexión que debemos hacernos es: ¿para qué votar si todo lo que representa será atacado por un cuerpo de notables impune? ¿Para qué votar si el voto puede ser anulado en el hecho cada vez que esos notables lo dispongan? ¿De qué sirve un poder construido por la voluntad de las mayorías si nueve individuos lo pueden destruir?