En cambio, cuando la sociedad se estanca, los sectores más pobres no tienen dinero para comprar mercancías y no generan valor alguno para los empresarios.

Pongamos como ejemplo a Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los más poderosos del mundo.

Si la población se mantiene en la miseria, Slim no les puede vender teléfonos celulares ni cobrar por sus servicios, no les puede ofrecer sus productos de Sears porque no tienen recursos para pagarle, no les puede otorgar una hipoteca o una tarjeta de crédito de Inbursa porque no son solventes, ni les puede vender un café, un desayuno o una comida en Sanborns, porque no cuentan con dinero para darse esos lujos. Así podríamos seguir con todos los bienes y servicios que ofrece Carlos Slim a través de Grupo Carso. En cambio, si los pobres ganan más, se convierten en clases medias, demandan más bienes y servicios e impulsan los negocios del empresario más rico de nuestro país.

Es por ello que al capital le beneficia el desarrollo de la sociedad, de los trabajadores y de las clases medias y le perjudica el estancamiento y la miseria de la población.

