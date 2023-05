C

on más entusiasmo que realismo, apenas un par de meses atrás, tras las quiebras de tres gran-des bancos de su país y con cara de yo no fui , el presidente Joe Biden se animó a decir que el sistema financiero esta-dunidense es sólido y el dinero de los depositantes está asegurado; las garantías no serán extensivas a los inversionistas, pues a sabiendas tomaron un riesgo, y cuando éste no valió la pena perdieron su dinero. Así funciona el capitalismo . Es de suponer que la mayoría no creyó una palabra de su discurso, porque en los hechos ese sólido sistema a punto está de meter otro gran susto –por denominarlo así– a la estabilidad económica internacional, como ha sucedido en no pocas ocasiones a lo largo del tiempo.

Sólo como cápsula de memoria, algo similar dijo el entonces presidente Miguel de la Madrid, en octubre de 1987, cuando de forma por demás amañada por el grupúsculo que controlaba el mercado, reventó la Bolsa Mexicana de Valores, desplome que entre las patas se llevó a más de 350 mil pequeños y medianos inversionistas. Ante la caída, el inquilino de Los Pinos simplemente responsabilizó a los perdedores y los acusó de bisoños , mientras los oligarcas, todos ellos con la marca Forbes en la frente, contaban sus voluminosas ganancias bursátiles, mientras, cínicos como siempre, declaraban formalmente concluida la novela rosa de las ganancias rápidas.

Qué decir del desastre (para el país, desde luego) neoliberal por el circuito reprivatización-rescate-extranjerización de la banca mexicana. Salinas de Gortari entregó las instituciones bancarias existentes en esos años (18 en total) a especuladores bursátiles, quienes más tardaron en apropiárselas que en exprimirlas y quebrarlas; ilegalmente, Zedillo las rescató con un costo billonario para los mexicanos, al tiempo que inició el proceso de extranjerización; los prianistas legalizaron el robo y parieron el Ipab; Fox aceleró –libre de impuestos– la venta al capital privado foráneo y adelantó el pago de los pagarés Fobaproa; Calderón siguió esa línea y, como los anteriores, Peña Nieto consintió absolutamente todo.

Pero más allá del fatuo discurso de Biden, ¿cuál es el panorama? La Jornada (Clara Zepeda, Braulio Carbajal y Dora Villanueva) lo reseña así: “la incertidumbre se ha vuelto canon en la turbulencia por la que pasa el sistema bancario de Estados Unidos. Luego de que en menos de dos meses se hundieran el First Republic Bank, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, haciendo oficiales las segunda y tercera quiebras más grandes de ese país, se intensifican los cuestionamientos sobre cuántos prestamistas más caerán y qué tan expuesto está el sistema bancario en general.