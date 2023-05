L

a ministra Norma Piña Hernández le debe su bien pagado puesto en la Suprema Corte de Justicia al presidente Peña Nieto. Así sus colegas, unos llegaron como propuesta de presidentes priístas y otros de panistas. Ayer dieron un abono a la paga por el favor dictando un fallo que da el gane al PRI y al PAN. Echaron abajo el llamado plan B de la reforma electoral. Si hubieran sustentado su fallo con argumentos jurídicos, después de un análisis a fondo, no cabrían objeciones. Los ciudadanos agradecerían una explicación de por qué no es bueno para la democracia, pero se fueron por la orilla, declararon su invalidez por violaciones al procedimiento legislativo . Es decir, por la forma, no el fondo. Los nueve ministros que votaron por la no validez son Alberto Pérez Dayán (ponente), Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek y la presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Vale señalar que dos llegaron a propuesta del presidente López Obrador: Margarita y Juan Luis. Fue prevenido el Presidente de que este último era un abogado ultraconservador; Ríos Farjat antes fue la jefa del SAT y escribía en Reforma. Las otras dos ministras que propuso, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf, defendieron la tesis de que no existió la suma de violaciones al proceso legislativo. ¿Ante qué estamos? Un insólito enfrentamiento entre poderes de la Unión: el Judicial contra el Ejecutivo y el Legislativo. Un desafío.

El argumento