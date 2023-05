Stella Calloni

Martes 9 de mayo de 2023, p. 23

Buenos Aires., La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó ayer a Patricia Bullrich, candidata presidencial de la opositora de Juntos por el Cambio (JpC), apoyada por el ex mandatario Mauricio Macri, de encubrir el intento de asesinato que sufrió el 1º de septiembre pasado, después de conocerse declaraciones de Ivana Bohdziewicz, asesora del diputado derechista Gerardo Milman, quien dijo que la obligaron a entregar su celular en la oficina de una ONG de esa aspirante para borrar todos sus mensajes.

Bohdziewicz fue llevada junto a Milman, estrechamente ligado a Bullrich y otra asesora, Carolina Gómez Mónaco, Miss Argentina 2017, que fue nombrada directora de la Escuela de Inteligencia del Delito sin saber nada del tema, durante la gestión de la candidata de JpC, como ministra de Seguridad del gobierno de Macri.

Su segundo era nada menos que Milman. Bohdziewicz indicó que fue presionada por el entorno del legislador cuando se enteró que se presentaba a declarar en relación con el intento de asesinato de Fernández de Kirchner.

En Twitter, la vicepresidenta fustigó la naturalización de la violencia política en su contra y citó al diputado oficialista de Brasil, Alencar Santana, quien escribió que en Argentina, la presidenta del mayor partido de la oposición (PRO) y precandidata a la presidencia, Bullrich, es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave en el caso del intento de asesinato de la también ex presidenta.

Añadió que la testigo, asistente de un diputado en el momento del crimen, dijo que la llevaron a la oficina de Bullrich y ahí un experto le borró el celular. La extrema derecha en América Latina utiliza la violencia como método en todos los países. ¡Vergonzoso! , señaló el diputado brasileño.

Fernández de Kirchner tuiteó: “lo que acabas de leer no lo dijo nadie en Argentina. Son las expresiones de un diputado de la República Federativa de Brasil publicadas ayer al conocerse, a través de Página/12, el testimonio de una ex asesora del diputado Milman. Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato”, dijo la vicepresidenta.