En conferencia de prensa, la hija de Félix Alberto Linares, dos veces presidente municipal de Ocuilan y activista defensor de los bosques de la zona de Zempoala, afirmó que siempre ha promovido los derechos de las mujeres y por ello no toleró la actitud de Barrera.

Toluca, Méx., Vanessa Linares, ex abanderada de la coalición Va por el Estado de México –que los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática (PRD) conformaron para los comicios locales de 2021– a la alcaldía de Ocuilan, y hasta ayer secretaria de asuntos electorales del PRD mexiquense, anunció su adhesión al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y con ello su respaldo a Delfina Gómez, abanderada a la gubernatura por ese instituto, así como por Morena y el Partido del Trabajo.

Hoy tomo la decisión de sumarme a las filas del Partido Verde no sólo por seguir trabajando por los mexiquenses, sino porque me identifico con la ideología medioambientalista, como me lo inculcó mi padre.

Mencionó que se sumó al proyecto de Delfina Gómez, a quien consideró una mujer emanada del pueblo, sencilla, que conoce las necesidades de la ciudadanía , y repudia la continuidad de un régimen de casi 100 años que tiene hundida a esta entidad en condiciones lamentables .

Por su parte, el dirigente estatal del PVEM, José Couttolenc, señaló que con la adhesión de Linares prácticamente se le da el tiro de gracia al PRD mexiquense y estimó que con ella y otros líderes regionales que se han sumado al PVEM en esta campaña, su instituto está en condiciones de aportar más de medio millón de votos a Gómez el 4 de junio.

En este contexto, la junta local del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México aseguraron tener todo listo para que la semana entrante se desarrollen en los 20 penales de la entidad las jornadas de voto anticipado de los comicios para renovar la gubernatura, en los que podrán participar 4 mil 975 reos que no han sido sentenciados.