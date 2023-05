Reuters

Periódico La Jornada

Martes 9 de mayo de 2023, p. 17

La plataforma de criptomonedas Bittrex se declaró en quiebra el lunes, tres semanas después de que la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) la acusara de operar una bolsa de valores no registrada. Bittrex cesó sus operaciones en Estados Unidos el 30 de abril, pero dijo que mantiene criptoactivos de clientes de ese país que no retiraron sus fondos antes de dicho plazo. Además aseguró que la declaración de quiebra no afectaría a Bittrex Global, que presta servicios a clientes fuera de Estados Unidos.