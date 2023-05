Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, se consultó al mandatario su opinión sobre si sería recomendable una mayor diversificación en la composición de las reservas internacionales –las cuáles no son competencia de la administración pública, sino del Banco de México–, como una medida de protección ante un dólar débil.

“En definitiva nosotros vamos a seguir considerando al dólar como la principal moneda del mundo, tenemos razones suficientes como para no recurrir a otras monedas (…). Sostenemos que aun con una crisis financiera en el futuro, el dólar va a seguir siendo la moneda más importante en el mundo”, dijo.

Sin mencionar la palabra reservas, López Obrador respaldó la fortaleza del dólar como referencia internacional, pese a que en fechas recientes otros mandatarios, como el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, o el francés, Emmanuel Macron, han criticado la hegemonía de la moneda de Estados Unidos (bit.ly/3LCvKIc).

“Se está dando una situación especial, pero se va a superar en Estados Unidos. Ayuda mucho que habrá elecciones; entonces no estamos nosotros previendo ninguna crisis financiera antes de las elecciones (allá), porque en horas se puede descapitalizar un banco, y en horas lo vuelven a capitalizar, o sea, se cae y lo levantan. Ojalá y eso no siga (…) el hecho que los estén rescatando de inmediato habla de que no quieren que esto se extienda y se convierta en una crisis mayor. Y está vinculado al ambiente político, sin duda”.