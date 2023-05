Las concesiones, dijo, tendrán una vigencia inicial de dos años con la posibilidad de extenderla cinco más, lo que significa que pueden durar hasta siete años. Además, si pasan dos años y no se ha invertido un peso, se pierde la licitación. Esto con el objetivo de evitar la especulación.

Con el desarrollo del corredor interoceánico, apuntó Buenrostro, México se alista para recibir las cadenas de suministro que arribarán durante los próximos años a raíz del fenómeno de la relocalización, lo que de aprovecharse puede convertir a México en una potencia económica en los próximos 30 años.

“Lo que buscamos es que lleguen inversiones que sean sostenibles, que sean oferta de puestos de trabajo dignos y bien remunerados. Estamos dando un banderazo para los próximos 30 años de México… el país tiene todo el potencial para ser una gran potencia económica en los próximos 30 años”, apuntó la titular de la SE.

Afirmó que el corredor interoceánico colocará al Istmo de Tehuantepec en una posición central del comercio global, dado que como nunca antes, el gobierno está invirtiendo en infraestructura bajo la premisa de cerrar brechas regionales.

Con el corredor, el sur-sureste detonará su potencial económico y atraerá inversiones sostenibles que generen puestos de trabajo dignos y bien remunerados , apuntó ante cámaras empresariales, directivos de empresas y potenciales inversionistas.