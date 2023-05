A sus 45 años, Amalia Pérez tiene la fortaleza de una leona para mantenerse en la élite. El retiro no está entre sus planes, al menos no antes de los Juegos de París 2024. Tiene una razón muy clara para no hacerlo: ser la máxima ganadora de medallas paralímpicas en powerlifting.

Después de más de dos décadas de trayectoria y seis participaciones en los paralímpicos, Pérez proyecta una energía inagotable y asegura que el retiro no se encuentra entre sus pensamientos.

Me siento con la capacidad y la fortaleza. Afortunadamente, no hay lesiones, hoy por hoy estamos bien, seguimos preparándonos y con el ánimo de seguir representando a mi país. Rumbo a París 2024 estoy en óptimas condiciones , agregó.