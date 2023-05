Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 9 de mayo de 2023, p. a10

La actuación de México en el Clásico Mundial no fue una sorpresa para el pelotero dominicano Nelson Cruz. Con más de una década de experiencia en las Grandes Ligas, conoce muy bien a los jugadores de nuestro país, por quienes siente un profundo respeto deportivo y fuertes lazos de identidad.

Para mí no fue ninguna sorpresa , dice como si le estuvieran faltado al respeto a él y al beisbol mexicano; yo he jugado con muchos de ellos, con algunos incluso tengo amistad, así que lo que hicieron con la selección de México es lo que puede hacer un país con un beisbol de gran nivel, no de ahora sino de siempre .

Nelson Cruz, además de cañonero, es jardinero de los Padres de San Diego y habló con La Jornada horas antes de salir al primer juego que ganaron 16-11 a Gigantes de San Francisco. Ese sábado, sentado en una banca del clubhouse –un nombre que sugiere exclusividad para referirse a los vestidores–, el dominicano de 42 años no sabía que en el partido delirante por los abundantes jonrones de ambos equipos, estaría tan productivo como para enfatizar sus palabras en la entrevista. Esa tarde bateó cinco imparables en seis turnos, un porcentaje digno de presumir, además anotó carrera, impulsó cuatro y pegó uno de los 11 bambinazos del día.

En la temporada 2022, Cruz fue compañero del sinaloense Joey Meneses en los Nacionales de Washing-ton. Una experiencia que los hermana de manera profunda es que llegaron a Grandes Ligas demasiado grandes , cuando la mayoría de los jugadores empiezan su camino en el circuito en su segunda década de vida, ambos iniciaron en la treintena.

Bueno, yo debuté a los 25 años, pero fue apenas entrados los 29 que por fin pude establecerme en las Grandes Ligas , aclara Cruz.

Meneses, estrella con los Tomateros de Culiacán, debutó con los Nacionales a los 30 años y lo hizo con un batazo de jonrón ante los Mets de Nueva York. La afición y los comentaristas estadunidenses se preguntaban de dónde había salido ese mexicano.