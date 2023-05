Rocío González Alvarado, Emir Olivares y Alonso Urrutia.

Periódico La Jornada

Martes 9 de mayo de 2023, p. 29

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que por el momento no tiene pensado renunciar al cargo para definir la candidatura presidencial de Morena en el proceso electoral de 2024, pues aún tiene muchas cosas que cumplir en la Ciudad de México.

Eso se verá después, si salimos arriba en las encuestas , expresó la mandataria, quien aseguró que a la fecha ha recorrido todas las entidades del país con recursos propios y a invitación expresa de los gobiernos de los estados.

Consideró que se mantiene en el primer lugar de las encuestas por diferentes factores, entre ellos, que la gente quiere que continúe la Cuarta Transformación y la identifican como parte de este movimiento, a su trabajo en la Ciudad de México y a que es mujer. Hoy ser mujer se ve por la ciudadanía como algo bueno .

Dijo que no designará a nadie en particular para posicionar su imagen, porque aún no son los tiempos electorales, aunque ya hay mucho entusiasmo de personas del movimiento y ajenas a él que la ven como una opción. No se puede hablar de campañas, ni siquiera estamos en un periodo electoral todavía; entonces, no hace falta .