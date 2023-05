Datos recabados por el Conapo muestran que en el país dos de cada 10 niñas y adolescentes en promedio se unen y viven en pareja, esto significa que antes de cumplir 18 años empiezan una vida que corresponde a la adultez y son madres antes de la mayoría de edad, sobre todo en los estados de Guerrero, Tabasco, Chiapas y Michoacán, donde 31 por ciento de las niñas y adolescentes viven en pareja, es decir, que en estas cuatro entidades tres de cada 10 menores fueron forzadas a unirse con un hombre por tradiciones y costumbres o porque se embarazaron.

A pesar de que el matrimonio civil es ilegal en México antes de los 18 años, el matrimonio cultural es una práctica frecuente en menores de edad, pues en algunas comunidades indígenas continúa practicándose dar a las hijas en matrimonio a partir del arreglo entre los padres a cambio de una dote , señala la publicación.

“Yo lloraba, no quería ir allá, es que allá no tengo familia. ¿Con quién voy a platicar? Yo no hablo español, pero mi papá dijo: ‘Aquí mando yo, aquí las chamacas no escogen novio’”, relata Juana, de 33 años, al recordar el día de su boda cuando apenas tenía 12 años, en un testimonio recopilado por la publicación del Conapo.