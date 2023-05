E

l próximo año será electoral tanto en México como en Estados Unidos, algo que no siempre sucede dado que los periodos entre las votaciones en ambas naciones son de seis y cuatro años, respectivamente.

En este contexto, es evidente que la trascendencia de estos procesos tendrá en la región retos comunes como la migración, el libre comercio y la seguridad, por mencionar algunos, y donde la oportunidad de construir una mejor y más próspera relación es quizás la mayor oportunidad contemporánea para convertir a la región en la más competitiva del mundo.

Hace poco Joe Biden anunció su intención de relegirse, a pesar de que durante mucho tiempo se pensó que esto podría no suceder debido a su avanzada edad. Es evidente que en el Partido Demócrata, por un lado, no se ha consolidado la imagen de la vicepresidenta Kamala Harris y, además, ahora no se tiene certeza de que ella pueda sumar votos. Por otro lado, no destaca un cuadro competitivo dentro de las filas demócratas, lo que en el siglo XXI es un signo más de la falta de nuevos líderes políticos en medio de las crisis que viven los partidos en todo el mundo y que evidencian el déficit en el demócrata.

Uno de los mayores pros de la candidatura de Biden es que tiene experiencia de gobierno y en la política internacional. Desde que era vicepresidente de Estados Unidos en la administración de Barack Obama tiene relaciones establecidas con líderes mundiales y conocimiento detallado de la política internacional. Además, su gobierno ha estado enfocado en abordar la pandemia de covid-19, la reforma migratoria y la lucha contra el cambio climático, temas importantes para muchos electores.

Sin embargo, también hay contras en su candidatura. A pesar de que ha sido un defensor de la diversidad e inclusión, su edad avanzada podría ser un factor en su desempeño y capacidad para gobernar eficazmente por cuatro años más. Además, algunos demócratas podrían considerarlo una figura demasiado moderada y centrada, lo que podría dificultar su capacidad para movilizar la base de su partido.