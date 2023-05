Lilian Hernández Osorio

Lunes 8 de mayo de 2023, p. 6

Por cada peso que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) destina a la expedición de certificados de asilo, la Oficina en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) desembolsa más del doble, es decir, 2.2 pesos. Sin este apoyo económico, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación estaría colapsado.

Es obvio que, con una capacidad operativa limitada y con una cantidad tremenda de gente que llega, pues no nos damos abasto. Si llegaran las personas que lo hacían hace 10 años no tendríamos ningún problema, pero ahora tenemos que partirnos como leones , justificó el titular de la Comar, Andrés Ramírez Silva.

En los últimos cinco años, la Acnur entregó 453 millones 300 mil pesos a la Comar, cifra que representa 2.2 veces el presupuesto federal asignado de 2019 a 2023, el cual apenas suma 199 millones 455 mil 885.

El comisionado Ramírez admitió que la Comar no cuenta con los recursos económicos ni el capital humano suficientes, por lo que no se dan abasto. El presupuesto es insuficiente y tendría que mejorar porque es una dinámica tendencial que se está incrementando año tras año. No es que sólo en México haya muchas personas solicitantes, es la situación que se vive a nivel internacional con desplazamientos forzados .

Lo anterior revela que si la Comar goza de cierta capacidad operativa es gracias a la Acnur, de lo contrario no sólo estaría rebasada, como ha ocurrido en el último lustro, sino que prácticamente no podría operar para entregar certificados de refugio a los solicitantes, que suelen esperar más de una semana para conseguir una cita.

Datos del organismo internacional revelan que para 2023 apoyará a la Comar con 118 millones 100 mil pesos, monto que es 2.4 veces mayor que su presupuesto federal, que es de 48 millones 339 mil pesos para el actual ejercicio fiscal.