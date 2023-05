A la vez, indicó que hay una dirigencia enfocada a controlar todo, a veces me suena a que están administrando la derrota. Creo que su principal interés es el control absoluto del partido, no la elección de 2024 .

Consultado al respecto, Zepeda pidió que se realice una encuesta abierta a la ciudadanía para la candidatura presidencial, y expuso que aún no está claro en el PAN cómo será el método de definición, pero lo que está claro, por lo que ha declarado la dirigencia, es que quiere tener el control de la decisión .

Por separado, Adriana Dávila, ex aspirante a la dirigencia del partido, subrayó que es necesario democratizar al PAN de cara a las elecciones de 2024 y llamó a que sea mediante un proceso de este tipo como se elija al abanderado presidencial.

Todo indica, por las declaraciones que ha hecho la propia dirigencia, que se está pensando en una selección cerrada, particularmente en la candidatura presidencial, esperemos que no sea así, porque a mí me parece que sería un error , sostuvo en entrevista el senador panista Damián Zepeda.

Luego de alzar la mano como aspirante a la candidatura presidencial, Zepeda urgió a que se organicen debates para contrastar ideas, e incluso una contienda interna similar a las elecciones primarias en los partidos estadunidenses, ya que si el PAN no hace eso, será un fracaso rotundo esa candidatura, porque no da el momento para estar pensando sólo en un proceso cerrado, sería una locura un proceso que no incluya a la ciudadanía .

Aseguró que dentro del partido hay más panistas que comparten esa postura, pero todo mundo está alineado con la dirigencia, como ostenta el control absoluto, tienen miedo de quedar fuera de la jugada . También, convocó a poner a discusión la viabilidad de las alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En tanto, Dávila recalcó a la dirigencia del blanquiazul que la democracia es un tema de oportunidad, no es un peligro . La ex diputada federal indicó que de no establecer a la brevedad reglas claras para la selección del abanderado, se corre el riesgo de ocultar la democracia .