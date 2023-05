Esto ha generado nuevas exploraciones sobre la dinámica socioeconómica estadunidense, definida por las consecuencias de políticas neoliberales durante cuatro décadas incluyendo un dramático incremento en la desigualdad económica y su impacto sobre la clase trabajadora. Algunos analistas señalan que esta es parte de la base que conquistó Trump.

Para Case y Deaton, no es complicado identificar la causa de estas muertes de desolación: destruye el trabajo y, al final, la vida de clase trabajadora no puede sobrevivir. Es la falta de significado, de dignidad, de orgullo y de respeto propio que viene con el fin de matrimonio y de comunidad que provoca la desolación, no sólo la falta de dinero , escriben.

En el país más rico del mundo, los estadunidenses en promedio se están muriendo más jóvenes que antes, rompiendo los patrones globales e históricos pronosticables , más jóvenes que en otras partes del primer mundo pero también que en Cuba, China y Líbano, señala David Wallace-Wells, escritor sobre ciencias para el New York Times. Pero no sólo eso, la anomalía de mortalidad estadunidense ya no se trata de adultos mayores, sino cada vez más de jóvenes y niños. Uno de cada 25 niños de 5 años no vivirá para cumplir 40 –una tasa de mortalidad como cuatro veces más alta que en otros países ricos. Y no es por el covid, el cual fue culpable en sólo 2 por ciento de las muertes de jóvenes y niños, sino más bien por armas de fuego que son responsables de casi la mitad del incremento (usadas en suicidios y homicidios), entre otros factores.

El país que se ofrece como modelo a seguir para el mundo, que impulsa recetas económicas y sociales para todos los demás y que celebra la búsqueda de la felicidad , aparentemente es un país cantando un blues cada vez más marcado por la soledad y la desolación. Tal vez otros países podrían ofrecerle algunas recomendaciones u otro modelo a seguir.

Leonard Cohen. The Future. https://youtu.be/8WlbQRoz3o4

Bonnie Raitt & John Prine. Angel from Montgomery. https://youtu.be/MaHNUYAKDn4