ahora, ¿con qué capítulo de tu hebdomadario apocalipsis piensas iniciar la semana? Con tal frescura empezó la conversa un gentil amigo. Luego, de manera socarrona, agregó: Puedes sacar la segunda versión de la joya musical de Chico Che: La cosecha de mujeres... nunca se acaba. Llevas semanas con el mismo tema y no se te ve intención de abordar ningún otro, aunque piénsalo bien, pues con esa cancioncita, olvídate de cualquier simpatía que hayas sembrado con el cada día más amplio y empoderado sector femenil. Otro amigo, participante de ese norteño desayuno tomó su móvil, se levantó unos minutos y al regresar a la mesa me entregó el celular y dijo en voz alta: toma, Ortiz, te manda un WhatsApp Diego, para recordarte la comida de hoy. Lo del mensaje no era cierto, a cambio encontré un aviso de este otro coetáneo que me decía: “No te dejes provocar por el cabezón, la canción mencionada ni siquiera es de Chico Che, sino de Mike Laure y su simplona letra, en aquellos tiempos, resultó un halago que en nada empañaba la naturaleza femenina”.