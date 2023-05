Clara Zepeda, Braulio Carbajal y Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Lunes 8 de mayo de 2023, p. 16

La incertidumbre se ha vuelto canon en la turbulencia por la que pasa el sistema bancario de Estados Unidos (EU). Luego de que en menos de dos meses se hundieran el First Republic Bank, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, haciendo oficiales las segunda y tercera quiebras más grandes de ese país, se intensifican los cuestionamientos sobre cuántos prestamistas más caerán y qué tan expuesto está el sistema bancario en general.

Hay al menos 7 billones de dólares en depósitos bancarios no asegurados en el sistema bancario de este país, de acuerdo con la plataforma Elements. Ese monto es de tal magnitud que equivale a tres veces la capitalización de Apple –la empresa más importante por valor accionario en los mercados internacionales–; así como a 30 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos, la economía más grande del mundo y en la que se originó la crisis financiera internacional de 2007-2008.

Reportes con datos de S&P Global revelan que entre los bancos con los niveles más altos de depósitos no asegurados destacan Silicon Valley, con 93.8 por ciento; así como Signature Bank, con 89.3 por ciento. Ambos se declararon en quiebra durante la segunda mitad de marzo y las autoridades estadunidenses indemnizaron en su totalidad a los depositantes de dichos prestamistas para evitar un contagio en el sistema bancario, pese a que muchos montos estaban por encima de los 250 mil dólares que es el límite del seguro.

Los riesgos no quedan ahí. En el Banco de New York Mellon, los niveles de depósitos no asegurados son de 92 por ciento; State Street Bank destaca con 91.2 por ciento; Northem Trust con 81.6 por ciento. En la lista también están Citibank NA (73.7 por ciento), Banco CibcI Estados Unidos (73.1 por ciento); Banco HSBC Estados Unidos (70.6 por ciento), entre otros.

Los depósitos no asegurados son aquellos que superan el límite de 250 mil dólares que son garantizados por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés). Actualmente representan aproximadamente 40 por ciento de todos los depósitos bancarios.

Gran parte del sistema bancario estadunidense es potencialmente insolvente , dijo a The Telegraph, Amit Seru, experto en banca de la Universidad de Stanford. El texto consigna un informe del mismo investigador publicado por la Hoover Institution y en él se calcula que casi la mitad de los 4 mil 800 bancos de Estados Unidos ya están agotando sus reservas de capital; y 2 mil 315 tienen activos que valen menos que sus pasivos.

Estados Unidos tiene más de 4 mil bancos medianos y pequeños, muchos de los cuales tienen una operación regional. Este es un número más alto que cualquier otro país, y más que toda la Unión Europea, a pesar de la población de esta última es de poco más de 447 millones de personas –frente a los casi 332 millones del país norteamericano– y tiene un mercado interno más fragmentado.