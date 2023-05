“Son contextos diferentes, ligas diferentes. Nunca me voy a comparar con Luis García y Chicharito. Lo hago por mí”, dijo el mexicano a la cadena Espn.

El Feyenoord dominó en el duelo, y Giménez reapareció al minuto 75 para cerrar la cuenta con un disparo de zurda.

De esta manera, Giménez llegó a 14 anotaciones en el torneo local y se ubicó a dos tantos de Anastasios Douvikas, ariete del Utrecht, quien es líder de goleo.

Además, Chaquito presume tres tantos en la Copa de Países Bajos y cinco más en la Europa League, donde su equipo fue eliminado en los cuartos de final al caer frente a la Roma.

Todavía no soy goleador, pero daré lo máximo de mí para serlo. Es un premio aparte, porque el galardón más importante es la liga, y estamos a un paso. No me quiero desconcentrar, sino ser campeón , destacó.

Por ahora, el mexicano, que fue nombrado en la Eredivisie Talento del Mes en abril, así como incluido en el equipo de la semana, acaricia ya el título de la liga con el equipo Feyenoord.

Con la victoria ante el Excelsior, la escuadra dirigida por Arne Slot llegó a 76 unidades y una ventaja de ocho puntos frente a su perseguidor el PSV.