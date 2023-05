En tanto, Struff plantó batalla en la final y llegó incluso a ganar un set a Carlitos; sin embago, en la última manga el español fue claramente superior, para alegría de una hinchada rendida a su nuevo ídolo en la Caja Mágica madrileña.

A ratos he podido disfrutarlo. A veces hay nervios, las piernas te pesan y quieres jugar bien, pero es difícil; no obstante, al final he disfrutado más de lo que he sufrido , comentó Alcaraz.

Ayer también se disputó la final de dobles femeninos dela capital española, con triunfo para la bielorrusa Victoria Azarenka y la brasileña Beatriz Haddad Maia, con 6-1 y 6-4 sobre las primeras cabezas de serie, las estadunidenses Jessica Pegula y Coco Gauff.