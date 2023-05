Juan Manuel Vázquez

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 8 de mayo de 2023, p. 3

Guadalajara, Jal., “Canelo, quítate los lentes para ver cómo quedaste con la pelea”, pidieron a Saúl Álvarez, quien respondió: No quiero perder el glamur .

La insistencia lo llevó a desprenderse unos segundos de las gafas oscuras que ocultaban un poco los estragos de la pelea ante el británico John Ryder, a quien derrotó por decisión unánime en el estadio Akron de Guadalajara.

El mexicano no tiene dudas sobre sí mismo, se considera ídolo nacional. Si tiene malquerientes y entusiastas, eso, dice, ya no le inquieta, aunque es frecuente que se enganche con quien supone que no lo aprecia.

“El país tiene varios ídolos. Estoy yo y Checo Pérez. Hay mucho talento en México, y afortunadamente estamos pintando de verde el mundo del deporte”, afirmó convencido.

Se me enchinó la piel con el recibimiento que me dio la gente, y ya ven que dicen que según no me quieren , ironizó el campeón indiscutible de la división de peso supermediano de los cuatro organismos del deporte, CMB, OMB, AMB y FIB.

Ya no me molestan los comentarios contra mí. La respuesta de la gente ahí está a la vista. Los que piensan que no soy lo que dicen, pues es cosa de ellos , agrega.

El estadio tardó en llenarse, aunque no se desbordó de asistentes. Para la pelea estelar ya estaba lleno el recinto de las Chivas, aunque podían verse algunos sitios desocupados. Sin embargo, la respuesta de los seguidores del púgil fue incondicional, pero con algunos silbidos de impaciencia cuando el duelo avanzó y no fue liquidada por nocaut como prometió Canelo.