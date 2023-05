En una reciente visita a la capital colombiana me saltó de inmediato a la vista la expresividad omnipresente y brutal del grafiti y el mural, a tal barroquismo que por tramos la gráfica invade muros e intersticios como enredadera, con firmas, símbolos, guiños crípticos, rostros, grecas, puñaladas cósmicas. Un arte rápido e ilegal que, como está en su naturaleza, no aspira a la permanencia.

El grafiti siempre se quiere afrentoso, invasivo, vandálico a veces. ¿Feo? ¿Qué es bonito en ciudades tales? ¿Las catedrales del consumo? ¿Los rascacielos de plástico? ¿Los edificios históricos devorados por adefesios? Nuestras ciudades no son bonitas, para qué hacerle al cuento, y precisamente por eso a veces nos resultan hermosas y entrañables, y no por sus vistosos barrios residenciales ni los atildados espacios de la burguesía.

El raigal muralismo mexicano, tanto prehispánico como moderno (particularmente Diego) fue creado para durar siglos. Los frescos del virreinato, cristianísimos y bajo techo, se revelaron menos ambiciosos en su elección de materiales, por eso batallan tanto los restauradores de iglesias y conventos. Lo mismo podríamos decir de las pulquerías. Uno puede rastrear el hilo del arte callejero en nuestra larga tradición pictórica para las masas, pero si algo no pretenden los grafiteros y muralistas urbanos es durar. Frecuentemente terminan su intervención u obra, la fotografían con el celular, y pélate, wey. Dados sus materiales y su relación con el color, más bien heredan a Siqueiros.

Por lo demás, el arte callejero constituye un movimiento global, desarticulado pero tenaz y proteico que no busca adornar las ciudades sino arañarlas, golpearlas, alertarlas con un aquí estoy, existo cargado de vitalidad, inquietud, rebeldía y asco.

Escribe el poeta colombiano Jaime Londoño en el número más reciente de la revista Blanco Móvil, dedicado justamente a México y Colombia: Entre la tragedia y la esperanza: Somos los que transitamos / Con el pincel de la esperanza / dibujando en los muros/rostros que anhelan (https://blancomovil.com.mx/pdf/BM155-156.pdf).