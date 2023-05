La hoy profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) afirma que el propósito de ese registro fotográfico fue mostrar cómo la máquina avasallaba al ser humano: la manera en la que el obrero se enfrentaba a una maquinaria enorme y tenía que resolver procesos muy grandes e intensos, con ritmos de trabajo que no pueden parar, porque el que se para detiene toda la producción .

Tarea nada sencilla en ese momento, y acaso aún en el actual, si se considera que los industriales no permitían el acceso a esos centros de trabajo de personas ajenas a los mismos, y mucho menos con equipo fotográfico o de video, en parte para evitar el robo del secreto industrial , pero también para que no se denunciaran las condiciones de trabajo y la sobrexplotación , explica la investigadora.

El cierre en 1998 de la fábrica La Fama, ubicada en el barrio al que le dio nombre en la hoy alcaldía de Tlalpan, no sólo puso punto final a una historia de casi 170 años de una empresa textil que fue una de las industrias más florecientes del valle de México. También cerró un largo capítulo en las vidas de decenas sino es que centenas de familias de obreros que dependían de ella y marcó el comienzo para ellos y sus descendientes de nuevos derroteros y formas de subsistencia.

La intención, agrega, fue mostrar justamente a esos obreros en esa invasión de máquinas gigantes, mostrar la explotación o la sobrexplotación de la que eran víctimas; en ese momento venía yo de (la facultad) de Ciencias Políticas, estudiaba sociología, y mi mirada estaba condicionada por ese hecho. Entonces, en esas imágenes sí hay un afán de denuncia, de decir y mostrar con las fotos que estábamos peleando al lado de los obreros. Mi abuelo paterno era obrero de El Buen Tono (la desaparecida fábrica de cigarros), por lo que sí sabía de eso y de las carencias que tenían esas familias. A eso debo también la consciencia histórica y social que me ha llevado a todos esos caminos .

Rebeca Monroy se forjó como fotógrafa en medio del torbellino social de finales de los años 70 del siglo pasado, primero como estudiante de sociología y después de artes plásticas; luego, cámara en mano, cubriendo marchas y el acontecer de movimientos sociales.

Cuenta que tanto ella como su amigo el historiador Mario Camarena, quien realizaba trabajos de historia oral en comunidades, lograron traspasar las puertas de la fábrica La Fama gracias a un matrimonio de obreros jubilados, don Antonio Espinosa Montes y doña Justa Hernández Farfán, cuyos oficios permitieron que los trabajadores les compartieran pormenores de sus actividades y de sus vidas.

Según la especialista, esos obreros y obreras se caracterizaban por ser muy combativos, procurando tener mejores condiciones de vida y de trabajo. Ahora sus herederos: hijos, nietos y vecinos de esa localidad siguen procurando mejorar esa calidad de vida al cuidar su entorno: el afluente de agua que los nutre de las Fuentes Brotantes, al mantener vivos los árboles y plantas propias del hábitat, para lo cual han formado grupos culturales y de estudio, una forma de resistencia poco usual en esta enorme ciudad .