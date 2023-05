A casi un año de la ausencia de Axel, ocurrida el 23 de junio pasado, no sabemos dónde se encuentra, cómo está, si vive, pero no dejaremos de buscarlo, aunque la fiscalía ni siquiera activó el protocolo de búsqueda y fotovolante en su momento , señaló Daniela.

Fue un alivio porque pensé que era mi hijo, quien ese día salió de la casa, en San Miguel Ajusco, para hacer una visita a su novia y ya no regresó , lo cual se denunció y fue gracias al colectivo Una Luz en el Camino como presionamos para estar aquí , Comentó que tampoco se tuvo éxito en la búsqueda del menor Leonardo. Sus ausencias no son voluntarias, como luego dicen las autoridades para no hacer su trabajo.

Por otra parte, familiares y amigos de Lesly Martínez Colín bloquearon la autopista México-Cuernavaca con dirección a la Ciudad de México para exigir avances en la investigación de su desaparición, ocurrida el 30 de abril.

Su repliegue por policías, para liberar la vialidad, derivó en una gresca.