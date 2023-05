N

uestros criterios de evaluación se han perdido o han extraviado sus coordenadas básicas, las que dan sentido a nuestras evaluaciones y, en su caso, propician la búsqueda de alternativas. Sin criterios explícitos o borradores de alternativas, no puede haber deliberación ni participación creativas, sino mera repetición de creencias que inundan los territorios de racionalidad y sentido común, indispensables para tener buenas políticas de los gobiernos o del Estado.

Volar por instrumentos puede resultar viable, pero no por mucho tiempo. Menos en el caso de la política económica que tiene que realizarse en tiempos de crisis, como los actuales. Obstinarse en objetivos que no guardan correspondencia alguna con el contexto o la coyuntura puede derivar en estruendosos fracasos cuyas consecuencias dañan al conjunto social y dan rienda suelta a tendencias disruptivas del orden político y económico pudiendo llegar hasta una crisis orgánica, de la que hablaba el gran Gramsci.

El Presidente anuncia que no habrá crisis financiera en su mandato; de haberla, asegura, será en 2025 y llegará del norte, de Estados Unidos. Bienvenidas las profecías siempre y cuando no empañen la realidad nuestra de cada día,llena de carencias e insuficiencias.

Con todo y los autoelogios a que se ha dado el secretario de Hacienda, dedicado a combatir leyendas sobre el desempeño gubernamental en materia económica, no es posible soslayar el triste panorama económico y social del México actual. La economía apenas ha crecido y los grandes números de la pobreza no parecen haber disminuido. La desigualdad sigue aferrada a la estructura social y el cúmulo de transferencias para los grupos pobres no altera la injusticia social que nos marca.

Me llama la atención que una de las leyendas que el secretario considera necesario combatir sea la referente a la inversión porque, hasta ahora, no conozco a nadie que diga que la inversión privada no ha crecido; lo que sí decimos varios es que dicho crecimiento es del todo insuficiente para empujar la dinámica económica a tasas indispensables para ofrecer empleos dignos a los millones de mexicanos que no lo tienen.