ace ya más un siglo que el sabio Antonio Raymondi (1824-1890), naturalista, investigador, geógrafo y explorador, que vivió muchos años en Perú, decía en uno de sus libros que ese país tenía un gran porvenir y sólo recomendaba a los líderes políticos que dejaran de pelearse entre ellos y pensaran en la patria.

Al parecer no le hicieron caso, la pugna política en el país sudamericano es permanente y la estabilidad democrática pende de un hilo, pero paradójicamente se mantiene. Y la legalidad, a pesar de todos sus de atrasos, sigue su curso inexorablemente. Hace unos días se logró la extradición desde Estados Unidos de Alejandro Toledo y ha sido encarcelado por corrupción en la trama brasileña de Odebrecht.

Tres ex presidentes están juntos, pero no revueltos, en la cárcel de Barbadillo, especialmente diseñada para acoger a los ex presidentes acusados o condenados, como Alberto Fujimori, Pedro Castillo y, ahora, Alejandro Toledo. Otro, Pedro Pablo Kuczynski, está en su casa en prisión domiciliaria. Faltan dos más, Ollanta Humala, que sigue su proceso en libertad, y Alan García, que se escapó por la puerta falsa y se suicidó. En total, seis.

El único que se ha librado, pero tiene algunas demandas por compras irregulares durante la pandemia, es Martín Vizcarra y le sigue en la lista la actual presidente Dina Boluarte por su respuesta sangrienta a las movilizaciones de la sierra Sur, que exigían nuevas elecciones.

También está a la espera de una resolución final la señora Keiko Fujimori, candidata eterna a la presidencia y acusada de delitos electorales y lavado de activos en el financiamiento de sus campañas.

Por lo visto es una carrera de alto riesgo llegar a ser presidente de Perú. Las demandas son implacables y la justicia ha sido tarda, pero efectiva. Los que salen mejor librados son los congresistas, en buena parte porque tienen fuero y se apoyan en las bancadas. Pero ya hay demandas a congresistas porque los asesores tienen que mocharse con parte de su salario. A su vez, el congresista se mocha con el partido o el líder. Toda una cadena de corrupción y complicidades.

También han sido demandados ministros de diversas carteras por corrupción, especialmente durante el gobierno de Pedro Castillo. Toda una cadena de corruptos, cada quien de acuerdo con sus posibilidades. La oligarquía y el empresariado, especialmente el club de la construcción, ha sido enjuiciado por obras públicas con sobreprecio, muchas de éstas ligadas con el gran corruptor brasileño Odebrecht.