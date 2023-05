Agregó que si queremos que haya un planeta para las futuras generaciones, tenemos que cambiar nuestra forma de comer. Reducir el consumo de carnes rojas, beber agua simple y aceptar que la comida chatarra no sólo es más cara, también es mala .

En estas guías alimentarias, logramos decir todo. No sólo evitar las bebidas azucaradas y fomentar la lactancia materna y evitar las fórmulas lácteas. Se dice claramente: no comas chatarra, no bebas alcohol y no a los sucedáneos de la leche materna, enfócate en los alimentos locales, frescos y de temporada .

Las guías, explicó, son una herramienta de orientación nutricional moderna, a la altura de las mejores del mundo, y en la que se puso énfasis en las conductas de riesgo y en la sostenibilidad de una alimentación sana.

Son guías elaboradas con una dieta adecuada que podamos consumir con la menor huella de impacto ambiental y pensando que todos los mexicanos tenemos derechos a una dieta sana, accesible y sustentable. Por eso se recomienda volver a la dieta mesoamericana, a la de la milpa, a los frijoles y las leguminosas.

Barquera Cervera, uno de los expertos que participó en su elaboración, destaca que estas 10 recomendaciones fueron diseñadas “pensando en la población en general, pero se puede adaptar a las distintas regiones; de hecho, la Secretaría de Salud ya está trabajando en su adecuación a las distintas zonas del país y a los productos de temporada y locales que tenemos en todo el territorio.