Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 7 de mayo de 2023, p. 9

Las 20 minutas con reformas de gran relevancia para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvieron en riesgo de no aprobarse, debido a la ausencia de nueve legisladores de Morena y sus aliados, que prefirieron asistir a reuniones interparlamentarias en Europa, estaban enfermos, incapacitados por su edad o simplemente decidieron faltar.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que la mayor parte del tiempo, en la sesión que concluyó durante la madrugada del sábado 29 de abril en la vieja sede de Xicoténcatl, sesionaron con 66 senadores, apenas un voto arriba del quorum, por lo que va a pedir a los legisladores de su bancada que valoren la situación, ya que son momentos definitorios, donde una sola ausencia puede frenar proyectos prioritarios.

La sesión, programada para la una de la tarde del pasado jueves 28, se pudo instalar hasta después de las 5 de la tarde, en la sede de Reforma e Insurgentes, no sólo porque la oposición –que había tomado las instalaciones desde la noche anterior– no registró su voto, sino porque Morena, PT, PES y PVEM, que suman 76, no lograban el quorum legal de 65.

Se reunió con la llegada de Martha Guerrero, que venía del estado de México; más tarde se sumó, ya en la sede de Xicoténcatl, el senador José Antonio Álvarez Lima, quien llegó en silla de ruedas y pese a que aún no se recupera de una operación de columna aguantó hasta el final de la sesión, en la madrugada del sábado.