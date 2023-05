Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Domingo 7 de mayo de 2023, p. 5

La posibilidad de hacerse de buen dinerito sin gran esfuerzo, aunque sí con algún riesgo, lleva a la gente a meterse al Metro a robar cable, pues por un kilito se pueden llevar entre 120 a 150 pesos en los negocios de compra de desperdicios industriales, según la calidad del material, la zona y cómo sepan negociar , comentaron algunos trabajadores.

Los entrevistados, quienes solicitaron el anonimato, señalaron que nunca preguntan de dónde viene, pero sabemos que es chueco, pero la chamba es la chamba, aunque lo que más llegan a traer son tapas de coladeras, cuyo precio por kilo está en 5 pesos .

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) informó que el peso de una rejilla está en función del material y sus dimensiones. Las más comunes son las de fierro fundido o hierro dúctil, con peso de 80 a 110 kilogramos.

Mientras, las de polietileno de alta densidad pesan entre 50 y 65 y las de policoncreto de 80 a 95 kilogramos, las cuales no son robadas, porque no se compran en los negocios de fierro viejo o chatarra, donde no existen operativos , señalaron trabajadores.

La mayoría recibe PET, latas, cartón, papel periódico y fierro, pero, aclararon, nunca nos llevan más de 10 kilos en una sola ocasión , equivalente al peso de un metro de cable. Si está brilloso y más grueso, se compra en 150 pesos, y si ya está quemado, en 120 a lo mucho .