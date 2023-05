Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Domingo 7 de mayo de 2023, p. 3

En una cadena económica compuesta por hombres, mujeres o familias completas se comercializa el desperdicio industrial en la Ciudad de México: fierro, cobre, aluminio, bronce y otros metales.

No hay zona en la capital del país donde no se haya escuchado se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan . Este comercio no controlado ha permitido el surgimiento de un mercado que genera pérdidas al erario. Sólo el gobierno local debe gastar más de 10 millones de pesos al año para remplazar las alcantarillas que son robadas y vendidas como fierro viejo, según datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México presentados en el Congreso local.

Pese a esta pérdida, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en su reporte de los pasados 12 meses, no tiene registrada ninguna denuncia levantada por el delito de robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicio .

No obstante, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) afirmó haber detenido en distintas acciones operativas a 73 personas relacionadas con el robo de cable, entre enero de 2022 y febrero de 2023.

Quienes viven del desperdicio industrial hablan poco del tema. Reconocen el robo de cable, la extracción de cobre de las instalaciones del Metro y el hurto de tapas de alcantarillas para venderlas como fierro viejo, pero aseguran que ellos no son los responsables.

“Quienes se dedican a ello son personas que conocen el sistema y a las empresas que lo adquieren de manera ilegal. Es muy difícil comercializarlo entre fierreros, es material que no se compra. Se sabe cuál es material del gobierno y cuál no. Cuando es fierro ilegal no es fácil acomodarlo.

“Por supuesto que hay robos, pero se podría decir que son bajo pedido de empresas que de inmediato lo llevan a las fundidoras.

A nosotros sólo nos aceptan el cable de instalaciones eléctricas de casas. Nosotros no podemos vender cables con insignias de gobierno o de Telmex; tampoco podemos comercializar autopartes o coladeras , aseguró José Lucas, recolector de fierros desde hace más de 25 años.

Los metales, el filón de los recolectores

El verdadero negocio de los recolectores es la comercialización de los metales: de los colchones y tambores viejos aprovechan estructuras y resortes; las lavadoras, refrigeradores, microondas y estufas que adquieren son desarmados y vendidos como fierro viejo.