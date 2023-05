N

o estás segura de cuándo ocurrió por primera vez, únicamente sabes que un día no lograste precisar ciertos detalles. Al poco tiempo advertiste que se te habían borrado otros y luego algunos más; sin embargo, no concediste importancia a esos olvidos. Tal como hacemos con las cláusulas que aparecen al final de los contratos de compra-venta, postergamos su interpretación para un mejor momento, pero para entonces ya es inútil: lo hemos perdido todo por no haber dado importancia a las letras diminutas.

No quiero que me suceda lo mismo contigo y por eso tengo que ser muy clara y enfática, aunque sepa que voy a parecerte autoritaria. Quiero decirte, de una vez por todas, que de ninguna manera permitiré que entres allí. Como te conozco y sé que no bastará con que te lo prohíba, por si llegaras a ignorar mi advertencia, he decidido proteger con una barda muy alta ese jardín. Lo conoces. Te he visto merodearlo cuando sientes que necesitas un descanso profundo, un rincón alejado hasta donde no puedan llegarte mis súplicas de ayuda, mi interés por sacarte a la luz aunque sea bajo otras identidades y otros nombres, como si fueras un delincuente dispuesto a todo con tal de burlar la acción de la justicia.

Reconozco que tal vez he abusado de tu buena disposición para aceptar convertirte en la hermana, la amiga íntima, la compañera de trabajo, la rival, la vecina o simplemente una desconocida que atraviesa una calle y en su apresuramiento deja caer un papel con algo escrito que me llena de curiosidad acerca de quién fue y quién será esa mujer.

II

Es fácil imaginar que estás cansada de haberte convertido, durante años sucesivos, en todas esas personas y al mismo tiempo seguir siendo lo único que eres en realidad: mi madre. Ese parentesco te da derecho y autoridad para recordarme que estoy obligada a respetar tus decisiones. Siempre lo hice –aunque a veces a regañadientes– y seguiré haciéndolo con tal de que tu voluntad no sea esconderte en esa especie de jardín secreto adonde han ido a parar mis múltiples olvidos.

No quiero que seas uno más ni que otra vez te desvanezcas, ni que luego de suplicarme que no llore tu ausencia te quedes para siempre enmudecida y rígida. No voy a permitir nada de eso porque a pesar de tu ya largo alejamiento sigo necesitándote bajo tu real identidad de madre. Me consolará el simple hecho de imaginar que aun desde el silencio infinito vas a responder a mi llamado, a hablarme de ti, de nosotras; de las noches en que íbamos juntas hasta la parada del tranvía a esperar el regreso de alguien; o de las horas en que, mientras hacías remiendos y milagros, le inventabas historias y destinos a los fantasmas de tu imaginación.