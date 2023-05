A

yer tuvo lugar la décima edición del evento Abrazos no muros , en el cual las familias migrantes viven un breve rencuentro con sus seres queridos. Durante escasos cinco minutos, decenas de familias pudieron convivir con padres, madres, hijos o hermanos que radican en Estados Unidos, a quienes no han visto durante años debido a las restricciones migratorias impuestas por ese país.

El acto, organizado por grupos humanitarios y efectuado en Ciudad Juárez, Chihuahua, es un pequeño resquicio para la esperanza que se contradice con el cada vez más sombrío panorama que enfrentan los millones de personas que bregan por alcanzar el llamado sueño americano, es decir, el asentarse en territorio estadunidense y encontrar ahí las oportunidades de crecimiento personal, educativo, profesional y financiero que se les negaron en sus regiones de origen. El evento mismo delató los cambios en la actitud de Washington ante los flujos migratorios: a diferencia de otros años, las muestras de cariño estuvieron fuertemente vigiladas por fuerzas de seguridad estadunidenses, custodia alineada con el anuncio del presidente Joe Biden respecto al envío de mil 500 elementos adicionales de la Guardia Nacional a resguardar la frontera.