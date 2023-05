Forza Italia es como una religión laica para mí , declaró sobre el movimiento político que fundó hace tres décadas.

Los italianos nos considerarán sus santos laicos, los santos de su libertad y bienestar , agregó.

Durante estas semanas en el hospital he sentido el cariño de tanta gente que me ha dado mucha fuerza. Sabía que nos esperaba una tarea importante y me espera a mí. Por eso nunca me he detenido, por ello trabajé en la nueva organización del partido y por eso ya estoy listo para volver a trabajar , manifestó.

A continuación, Berlusconi defendió un cambio de paradigma europeo para defenderse de China.

Europa es nuestro horizonte de referencia, sólo Europa puede ser protagonista en los grandes desafíos globales, comenzando por el que plantea el imperialismo chino , indicó antes de proponer un nuevo modelo de votación.