▲ El carruaje de Kate, nuera de Carlos III, rodeado de pancartas con la leyenda No es mi rey Foto Afp

Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Domingo 7 de mayo de 2023, p. 3

En septiembre pasado, Ana Elena González Treviño, directora del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Reino Unido, consideraba que los monarcas británicos, como el ya rey Carlos III no gobernará Reino Unido, sino sólo refrendará decisiones fundamentales por tratarse de una monarquía parlamentaria. O sea, su papel podía describirse como decorativo.

Ayer, ese ornamento fue visto por los países de la llamada Mancomunidad de Naciones Británicas (British Commonwealth Nations) con apatía y falta de interés, en la mayoría de los casos debido a un pasado de opresión y colonialismo y en otros, a la intención de algunas naciones de seguir el camino definitivo a una independencia total de la monarquía.

El diario The Indian Express calificó el acto real como la fantasía de que los Windsor ya no pueden. La coronación es el relato ficticio de una ex reina que parece estar más en contacto con los sentimientos contemporáneos que una actividad que supuestamente costó alrededor de 20.5 millones de libras en momentos en que los británicos comunes hacen fila en los bancos de alimentos y renuncian a la calefacción en un intento de ahorrar .

En Kenia, el momento tampoco interesó, porque hemos sido maltratados por esos colonizadores , dijo un taxista entrevistado por un medio local. Muchos kenianos no vieron la coronación debido a la tortura durante el colonialismo .