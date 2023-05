V

arios días antes de la coronación de Carlos III como rey de Gran Bretaña, la televisión francesa, tanto la pública como la privada, no cesaban de informar sobre los preparativos. La difusión informativa sobre la familia real era exhaustiva –amores; disputas; lutos; riquezas; castillos; enfermedades; deslices adúlteros; divorcios; adicciones, biografías verdaderas, aproximativas, imaginarias o francamente falsas, y –parece un pozo sin fondo– una fuente de imágenes que inunda a los telespectadores. Podría creerse que Carlos III, ante esta explosión de documentales sobre su vida, va a ser coronado rey de Francia.

Hay que preguntarse, entonces, si el pueblo francés no lamenta la Revolución de 1789 y la desaparición del régimen monárquico. Cabe añadir que los periodistas e historiadores encargados de la información y los comentarios televisivos no son todos súbditos británicos de sus graciosas majestades, pues la mayor parte son ciudadanos franceses.

Cierto, siempre hay aguafiestas, y la televisión gala, en su presunta imparcialidad, puede alabarse de presentar también imágenes de tipo de personas incapaces de hablar sin refunfuñar y despotricar contra todo. En las mismísimas calles londinenses, un súbdito de su graciosa majestad enfurece ante las cámaras por el dinero de los contribuyentes del Reino Unido que se desperdicia manteniendo a los parásitos que forman la familia real. No falta tampoco quien protesta por los gastos de la coronación cuando el país atraviesa una muy fuerte crisis económica. Pero no sólo en esa nación hay enemigos de la monarquía, los partidarios incondicionales del sistema republicano forman gran parte de los ciudadanos franceses, para no afirmar que son mayoría aplastante. Así, en plena sesión de la Asamblea Nacional, un diputado del partido de izquierda presidido por Jean-Luc Mélenchon, anunció una nueva toma de la Bastilla ante la arrogante sordera de Macron y su gobierno. Los llamados a la insurrección popular se unen a los cacerolazos de los manifestantes contra la reforma de pensiones.