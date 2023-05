Sin embargo, de vez en vez algo se les escapó, como los bostezos del pequeño Luis de Gales, nieto del rey; o en las filas traseras, las caras de hartazgo del príncipe Andrés (hermano del monarca) y de Enrique, el hijo menor de Carlos y Diana. A Andrés, que fue abucheado por el público en las afueras de Buckingham, se le permitió usar una capa de la caja de disfraces , mientras Enrique iba de paisano. El mensaje fue claro: te pueden acusar de ser un depredador sexual, pero no te atrevas a casarte con una mujer negra y derramar los frijoles en tu autobiografía , fue el ácido comentario en las crónicas del diario The Guardian.

Fue el único momento que miles de personas que siguieron por televisión la ceremonia de coronación no pudieron observar a detalle porque, dicen, es el rito crucial de toda la parafernalia, no apto para ojos de simples mortales, por lo que se colocaron mamparas para ocultar cuando el obispo de Canterbury, Justin Welby, embadurnó a Carlos con una mezcla de extractos de sésamo, rosa, jazmín, canela, neroli (aceite de flores de naranjo), benjuí y azahar.

Con su eterna mirada de niño asustado, hoy convertido en un viejo de 74 años que a escondidas se come las uñas, con más cara de plebeyo que de monarca, Carlos III del Reino Unido se convirtió ayer en un dios al servicio de su pueblo al ser ungido con aceites sagrados, traídos directamente desde Jerusalén y que en esta ocasión, aseguraron, no se extrajeron de las glándulas de ningún pequeño mamífero, como en ocasiones anteriores.

En el festejo de hoy sólo participará una banda del país, Take That, y los estadunidenses Katy Perry, Lionel Richie, así como el tenor italiano, Andrea Bocelli, entre otras celebridades que, según informaron los organizadores, de manera presencial o a través de un video, enviarán sus parabienes al rey, por ejemplo Tom Cruise y el oso Winnie the Pooh (no se sabe si también declinó participar el muy británico osito Paddington).

En general, la ceremonia de coronación cumplió con creces, dijeron expertos, más allá de lo morboso que fue ver sufrir al rey durante los minutos que tuvo sobre su cabeza la corona de dos kilos, cuajada de gemas producto de la opresión colonial, o cuando su heredero, Guillermo, en lugar de besar su mano le plantó el picorete en la mejilla, mientras la reina Camila (a quien por instrucciones de su esposo se le quitó el mote consorte ) estuvo todo el tiempo como pez en el agua, exultante de felicidad, con toda su parentela (hermana, hijos y nietos) sentados en los mejores lugares.

Por cierto, en la antiquísma silla de coronación, el oro hace tiempo que se desgastó y se observaron grafitis, entre ellos un mensaje que dice P Abbott durmió en esta silla 5-6 de julio de 1800 .

Unos de los principales objetivos de quienes manejan tras bambalinas los hilos de esta añeja monarquía se cumplió a cabalidad: reavivar el sentido de comunidad, apuntalar la imagen de una nación diversa y tolerante, pues entre los 2 mil 300 invitados, además de 100 jefes de Estado, estuvieron por vez primera representantes de las tradiciones budista, hindú, judía, musulmana y sij, a la par de un coro de gospel que interpretó el Aleluya e integrantes del clero femenino.

El prefacio del juramento de coronación que el rey Carlos III leyó, no sin tragar saliva de vez en vez, indica que la Iglesia de Inglaterra (de la que también es el líder moral) buscará fomentar un ambiente donde las personas de todas las religiones y creencias puedan vivir libremente , y así lo reafirmó la epístola de la Biblia del Rey Jaime que fue leída por el primer ministro Rishi Sunak, el primer líder del Reino Unido de origen hindú. Ese es el otro peso que tiene ahora Carlos sobre sus hombros: trabajar para de verdad construir una nación multicultural.

