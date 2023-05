Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Domingo 7 de mayo de 2023, p. 6

La novela negra El tiempo de las moscas, explicó la escritora argentina Claudia Piñeiro, plantea que la vida cuenta cosas de la muerte desde un género literario en el que está más marcado el sesgo que impide mirar la participación de las mujeres.

En entrevista con La Jornada, la narradora contó la forma en que recobró al personaje Inés de su narración Tuya (2005): Me di cuenta de que si la traía a este mundo, muchos temas cruciales para ella habían cambiado radicalmente; era una mujer absolutamente conservadora, machista, muy apegada al papel de mujer del patriarcado y saldría a un entorno donde todo eso había explotado .

La autora agregó que la forma de ser mujer que Inés creía era la única y mejor ya no lo era: había muchas maneras de serlo. Ese choque, que para muchas fue una evolución, para ella era más violento. Empezó a conocer mujeres muy diferentes. Me pareció que era interesante poner en esa situación al personaje .

Piñeiro (Buenos Aires, 1960) añadió que El tiempo de las moscas (Alfaguara) permite a su protagonista pensar si hizo bien en matar y si volvería a hacerlo, aunque en ese momento ya tiene ciertos pruritos respecto de qué y a quién se puede asesinar .

Refirió que en Tuya, Inés tenía un monólogo interior permanente “y no me alcanzaba para contar lo que quería esta vez. Se me ocurrió expandirlo a una primera persona del plural, un ‘nosotras’ donde entran muchas voces de mujeres, todas dentro del feminismo, pero con opiniones distintas, discusiones más hacia dentro del feminismo que hacia afuera.

“Pensé el instrumento del coro de la tragedia griega, que representa a la comunidad que observa y opina. Subí a un grupo de mujeres a mirar y a opinar sobre lo que les pasa a Inés y a La Manca. Lo llevan a lo político y terminan haciendo discusiones de feminismo, de política, de cuestiones relacionadas con la vida de las mujeres, como hace una asamblea de mujeres en el movimiento feminista.

Marta Lamas, Toni Morrison, Rita Segato y Judith Butler tienen voz dentro de ese coro, con la cita como corresponde, pero dentro de esa discusión habla alguien que a lo mejor no piensa como Butler y la contradice, hay que escucharla igual, llegar a consensos y sacar conclusiones. Es también un ejercicio muy democrático.

Nos cansamos de leer historias de varones

La también dramaturga y guionista contó que en su narración la muerte de una mosca se vincula con pensar “qué muertes son válidas y cuáles no, porque Inés mató a una mujer antes de empezar esta novela y aquí se pregunta si volvería a hacerlo.