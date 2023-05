H

ace 180 años se publicó de forma simultánea en Boston, Estados Unidos, y Londres, Inglaterra, La vida en México, de Madame Calderón ( Life in Mexico during a residence of two years in that country). El nombre de la autora era Frances Erskine Inglis y llegó a México en 1839 como esposa del diplomático Ángel Calderón de la Barca, primer ministro plenipotenciario de España en México después de la Independencia.

Lo conoció en Boston, adonde llegó con su madre y hermanas de Escocia a fin de establecer una escuela para señoritas. Pronto hicieron muy buenas relaciones, entre otros, con el historiador Guillermo H. Prescott, el hispanista George Ticknor y Calderón de la Barca, quien se enamoró de Frances.

Se casaron en esa ciudad y lo acom-pañó a México los dos años que permanecieron en el país. Durante su estancia, la inquieta escocesa a quien se conocía como Madame Calderón de la Barca, recorrió varios lugares del país y prácticamente toda la Ciudad de México y sus alrededores. Su posición diplomática le abrió múltiples puertas, lo que le permitió entablar relaciones con diversos sectores de la población.

Mujer inteligente, sensible y culta, sus experiencias las plasmó en deliciosas cartas que envió a su familia, de las que se seleccionaron 54 que formaron el libro. Fue un éxito, no obstante que el autor era desconocido, pues buscando el anonimato sólo aparecían unas iniciales.

Desde luego en México fue identificada de inmediato y suscitó comentarios encontrados. Su visión en general es positiva sin dejar de ser crítica, lo que no gustó a ciertos sectores de la sociedad; por mencionar algunos, a Manuel Toussaint el libro le pareció la descripción más detallada y sugestiva de nuestro país , a Manuel Payno que las cartas no eran más que sátiras. La realidad es que da una idea bastante clara de la manera de vivir y pensar de la época, con sus claros y oscuros.

El nombre original de la escocesa poco se recuerda; ha pasado a la historia como madame o marquesa Calderón de la Barca. Muchos piensan que el título nobiliario era del esposo y no es así. Cuando enviudó, ya convertida al catolicismo, la reina de España la convenció para que fuera institutriz de la infanta Isabel. Compartió las vicisitudes políticas de la familia real, los acompañó al exilio y al restaurarse la monarquía en 1874, el rey Alfonso XII le concedió el título de marquesa.