A

sí llamó el sociólogo Marco Revelli a los electores de la derecha en Europa y Estados Unidos porque, en su examen de las clases que se rebelan contra la inclusión de los pobres, las mujeres, los pueblos originarios y los inmigrantes, encontró que no es que pierdan algo material ante ellos, sino que sienten que su estatus de superioridad simbólica se ve reducido. Make America Great Again , del trumpismo, o Dios, armas y familia , de los seguidores de Bolsonaro en Brasil, apelan a un momento en que la vida era inmejorable: la posguerra norteamericana, con Europa y Japón destruidos, o la dictadura militar brasileña, sin opositores de izquierda. Sus electores no la vivieron pero, ante la ocupación del futuro por parte de la izquierda, es mejor idealizar el medio siglo pasado.

Con nuevos argumentos, pero en la misma línea del odio de los incluidos contra los excluidos, Marine Le Pen en Francia, Demócratas de Suecia o Alernativa para Alemania defienden a las mujeres contra la violencia a partir de responsabilizar de ésta a los musulmanes, una cultura que es un peligro para la seguridad de las mujeres . El Partido de la Libertad en Austria o Vox en España deslindan sus posturas antiaborto del tema religioso y lo llevan a la supuesta guerra cultural entre el liberal Occidente y el teocrático Medio Oriente: hay que parir niños genuinamente austriacos o españoles para no sucumbir ante el número de hijos de los inmigrantes, educados en la violación sexual y las mañas autoritarias de sus estados teocráticos. En el fondo, lo que defienden es un pasado de géneros tradicionales, donde las mujeres eran el sustento del estatus de superioridad étnica y cultural de los blancos europeos, con ADN democrático y liberales por nacimiento.

Otro italiano, Marco D’Eramo, ha explorado también esta revuelta por la pérdida del estatus de superioridad étnica, de género, de clase o de títulos académicos, en lo que realmente significa utilizar la palabra populismo para referirse a los plebeyos excluidos de la esfera pública. Con mucho tino, argumenta que quien usa ese término despectivo se autodefine por su distancia del pueblo, por su opción política contra la legitimidad de la soberanía popular y a favor de una supuesta legitimidad de los expertos, y siempre insistiendo en que no hay que dividir porque, en lo más profundo de sus convicciones, la política les repele.