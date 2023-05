En tanto, Jessica González, especialista en Salud de la Universidad La Salle, señaló que la OMS declaró concluida la fase de la emergencia de la pandemia, pero no ha declarado el fin del covid-19 .

En la rueda de prensa en Puebla, López Obrador anticipó que el próximo lunes se analizará la decisión del organismo y sus repercusiones en México en la reunión de gabinete de salud que se efectúa semanalmente. No quiso ahondar en el asunto, pero anticipó que el próximo martes, en la conferencia en Palacio Nacional, se anunciarían los pasos a seguir en relación con la pandemia.

Expuso que es necesario entender el anuncio del organismo internacional, por lo que señaló que la población debe seguirse cuidando como hábito y no como algo impositivo , al insistir en que dar por terminada la emergencia se refiere a reactivar la actividad económica, social y política, que es justo lo que mermó la situación financiera y las relaciones de muchos países .

Mencionó que el covid-19 es un virus que está presente , por lo que la OMS exhortó a los países a mantener las estrategias de protección, prevención y de promoción de la salud e incluso de cuidados a las personas que se contagian de covid; a no quitar estas medidas de atención, porque es ahí en lo que se verá el éxito al suspender la fase de emergencia .

Recordó la presencia de las variantes ómicron y delta y alertó que no estamos exentos de nuevas mutaciones del virus. Por eso la importancia de seguir vacunándonos al menos de manera anual, como la campaña invernal contra la influenza . Expresó que si algo nos ha dejado el covid-19 es la enseñanza de acudir al médico. No dejemos esto de lado: colocarse un cubrebocas, porque no pasa nada si lo traemos de tres a cinco días y se evitan los contagios.

(Con información de Emir Olivares y Elba Mónica Bravo)