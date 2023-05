Ricardo Montoya, Juan Carlos G. Partida y Jesús Estrada

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 6 de mayo de 2023, p. 2

Bustos de bronce, placas conmemorativas, tapas de alcantarillado, registros eléctricos, piezas de relojes monumentales, medidores de agua, cableado de luz, teléfono e Internet, así como barras de contención de carreteras, parquímetros y hasta campanas de iglesias forman parte de la amplia gama de objetos de metal robados a lo largo del país para venderlos por kilo en expendios que compran chatarra.

Pese a la frecuente comisión de este ilícito, sobre todo en zonas urbanas, la gran mayoría de las fiscalías de las entidades no cuentan con un registro formal de denuncias y/o carpetas de investigación abiertas, o si lo tienen, no lo hacen público, pues La Jornada solicitó información al respecto y en la gran mayoría de los casos no obtuvo respuesta.

Por lo mismo, se desconoce si quienes cometen estos robos son miembros de la delincuencia común o bandas organizadas y si hay detenciones o procesos judiciales en curso contra los responsables.

En el estado de Hidalgo hay múltiples ejemplos de este tipo de delitos, que son dados a conocer por autoridades locales y por la misma ciudadanía o que pueden constatarse a simple vista después de ser cometidos.

El pasado 21 de febrero, una vecina de Tlalminulpa, municipio de Atitalaquia, alertó al número de emergencias 066 que un par de encapuchados se llevaron dos campanas, forjadas en el siglo XVIII, de la parroquia de la localidad.

La mujer refirió que alrededor de las 6 horas, aprovechando que aún no salía el sol, los ladrones bajaron los instrumentos de las torres de la iglesia, los metieron en un auto Golf negro y huyeron.

Un caso parecido fue reportado la madrugada del 24 de febrero en Tula de Allende, donde fue hurtada también una de las campanas de la capilla de San Isidro Labrador, situada en la colonia El Montecillo.

Los bustos de bronce de personajes históricos también son blanco de la delincuencia; en Pachuca, la madrugada del 17 de marzo de 2022 desaparecieron las esculturas del cura Miguel Hidalgo y del químico francés Luis Pasteur, que estaban ubicadas en dos jardines públicos separados por una cuadra.

Además, a finales de ese mes, migrantes provenientes de la Huasteca hidalguense que habitan en la colonia Cubitos se quejaron del robo de la figura de su paisano y cantautor Nicandro Castillo Gómez, conocido como El rey del huapango.

A principios de abril de ese año, desconocidos se llevaron del parque Hidalgo, también en la capital del estado, los bustos de Josefa Ortiz de Domínguez y del general Vicente Segura.

En Tula, el pasado 31 de marzo desapareció la representación en bronce del torero Jorge Gutiérrez Argüelles, que estaba en un pedestal frente a las taquillas de la plaza de toros Ponciano Díaz.

El cableado eléctrico es otro de los objetivos de los ladrones, quienes llegan a vender hasta en 200 pesos el kilogramo en la entidad.

En agosto de 2022, la colonia Altepemilla de Santiago Tulantepec y la localidad de La Esperanza, en Cuautepec, ambos municipios conurbados a Tulancingo, se quedaron sin luz por cinco días luego de que desconocidos robaron decenas de metros de cables.

En la colonia Barrio Alto, de Tula de Allende, son constantes los apagones por la misma causa y, aunado a ello, algunos lugareños reclaman que los empleados de la Comisión Federal de Electricidad se esperan a que haya varios tramos cortados en diferentes calles para hacer las reparaciones .

También a consecuencia de estas acciones ilícitas, el 27 de febrero pasado, cerca de 16 mil pobladores de la cabecera municipal de Tlaxcoapan se quedaron sin agua porque, de acuerdo con autoridades locales, alguien extrajo cableado y elementos eléctricos del sistema de bombeo de los pozos Bojayito 1 y 2.