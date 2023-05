Desde luego, la crisis demográfica rusa no se debe a los soldados muertos en Ucrania, cuya cifra es secreto de Estado, aunque no está prohibido dudar de la ínfima cantidad que el Kremlin hizo pública. Los primeros síntomas ahí están: cerca de 2 millones de familias en edad de procrear descendientes que, por razones diferentes, no lo hacen, con 400 mil hombres intentando mantener los territorios ocupados y millón y medio de jóvenes que huyeron a otros países para evitar ser reclutados. A éstos se suman los otros factores –como la degradación de la salud pública, la falta de medicamentos antes importados, el alcohol, el tabaco y los accidentes laborales–, que conducen a que la tasa de mortandad supere la de natalidad.

De mantenerse la tendencia, la disminución y envejecimiento de la población incrementan el riesgo de relegar a Rusia a un segundo plano en la geopolítica mundial, detrás de Estados Unidos y de China.