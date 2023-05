Trump, en su juicio por violación sexual

Por otra parte, el video con la declaración del ex presidente Donald Trump bajo juramento, en el marco del juicio por violación y difamación iniciado por la ex periodista Elizabeth Jean Carroll, presentado esta semana al jurado se divulgó ayer al público. En el video, la abogada de Carroll, Roberta Kaplan, pregunta a Trump por sus comentarios divulgados antes de la elección de 2016, en los que el republicano aseguraba que los famosos tienen licencia para agredir sexualmente a las mujeres. El ex presidente de 76 años responde que son históricamente ciertos. Durante el último millón de años. Supongo que ha sido cierto en gran medida. No siempre, pero en gran medida cierto. Desafortunada o afortunadamente , declaró Trump a la abogada.

¿Y se considera usted una estrella? , pregunta la abogada. Creo que se puede decir, sí , contesta.