Periódico La Jornada

Sábado 6 de mayo de 2023

Moscú. El controvertido magnate Yevgueni Prigozhin, dueño del grupo de mercenarios Wagner, lanzó ayer un ultimátum al Kremlin al amagar con verse obligado a ordenar que sus hombres se retiren el 10 de mayo de Bakhmut, ciudad en ruinas que tratan de tomar desde hace meses, llevando su confrontación con la cúpula del ejército ruso a niveles inusitados por su lenguaje soez y los insultos a los máximos responsables de la llamada operación militar especial (OME).

En un video, difundido en redes sociales porque nadie me hace caso ni responde a mis peticiones oficiales , Prigozhin se queja de que sus hombres no tienen municiones y así, con el 10 por ciento que les queda , no podrán liberar Bakhmut para el 9 de mayo, y si no les importa celebrar de ese modo el Día de la Victoria sobre la Alemania hitleriana en la Segunda Guerra Mundial, allá ustedes .

El empresario, que se jacta de su amistad con el presidente Vladimir Putin, hace un recuento de las hazañas del grupo Wagner. Sostiene que el 16 de marzo de 2022, cuando se hizo claro que la OME no estaba yendo como se había pensado , le pidieron ayuda y tres días después trajo de África a sus combatientes, que defendieron un frente de 130 kilómetros para evitar que el ejército ucranio avanzara tras la vergonzosa escapada de las tropas rusas de Izium y Krasny Liman .

Después, el grupo Wagner, ya con los miles de convictos reclutados en las cárceles rusas a cambio de dinero y un prometido indulto, se centró en Bakhmut para dar un respiro al ejército , pero hace un mes, corroídos (los jefes militares) por la envidia de nuestros avances, dejaron de darnos municiones, a pesar de que hay suficientes en los depósitos .

En esas condiciones, Prigozhin amenaza con retirar a sus hombres a la retaguardia para evitar su muerte sin sentido y, a partir del 10 de mayo, ceder sus posiciones al ejército ruso.

El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, manifestó estar enterado del video de Prigozhin, pero declinó hacer comentarios por tratarse de asuntos relacionados con el desarrollo de la OME .

En cambio, la viceministra de Defensa ucrania, Hanna Malyar, comentó en Telegram que las fuerzas rusas están sustituyendo a los mercenarios del grupo Wagner con brigadas de asalto de paracaidistas y aseguró que las tropas ucranias no permiten que el enemigo rompa la línea de defensa .

El gobernante de Chechenia, Ramzan Kadyrov, señaló que si mi hermano Prigozhin, una persona que se ha ganado el respeto de todos , decide irse de Bakhmut, el destacamento Ajmad, formado por miembros de su guardia personal, está listo para ocupar su lugar, si lo requiere el Kremlin. Tomaremos la ciudad en unas horas , ofreció.

El ministro de Defensa de Rusia, Serguei Shoigu, visitó la base del distrito sur de las fuerzas armadas, desde donde se coordina el envío de suministros a las tropas que combaten en Ucrania, para conocer de primera mano la evolución de la OME e inspeccionar carros blindados, tanques y otros equipos militares.